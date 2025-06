Sergio Bonelli Editore presenta: “Tex e gli Indiani”

Il prossimo 8 luglio ritornano in libreria e fumetteria le storiche strenne di Tex. Dopo il successo de IL MIO NOME È TEX, pubblicato lo scorso anno, sbarca ora sugli scaffali “Tex e gli Indiani” l’imperdibile titolo che vede protagonista una delle più celebri nemesi del Ranger: Zhenda.

Sulle Terre Alte si allunga l’ombra minacciosa della strega Zhenda. La rancorosa megera mira a insediare il figlio Sagua come capo dei Navajos al posto di Tex e, per raggiungere il proprio scopo, non si fa alcuno scrupolo.

Sulle tracce della strega, Tex e Tiger Jack dovranno respingere le incursioni dei Navajos a lei fedeli finché a dargli man forte arriveranno anche Kit Willer e Big Elk.

Intanto, i ribelli di Grande Orso, alleati con Zhenda, attaccano un ranch suscitando la reazione dell’esercito, tenuto a freno da Kit Carson per evitare una sanguinosa guerra contro tutto il popolo navajo.

Il volume, SCRITTO DA GIANLUIGI BONELLI E DISEGNATO DA AURELIO GALLEPPINI, contiene l’episodio “Sinistri presagi [1]”. L’introduzione è firmata da GRAZIANO FREDIANI.

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/ [2]

https://www.facebook.com/TexSergioBonelliEditore [3]

https://shop.sergiobonelli.it/tex/2025/05/28/libro/tex-e-gli-indiani-1026066/

[4]

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia