Baranzate, Eiko Power inaugura la prima fabbrica in Italia

Portare il valore del Made in Italy nel settore dello stoccaggio energetico: con questo obiettivo EIKO POWER, azienda attiva nella produzione di batterie (BESS) per l’accumulo dell’energia da fonti rinnovabili, inaugura il suo primo polo industriale a Baranzate, alle porte di Milano, dove design e ingegneria si fondono in un nuovo modello produttivo europeo.

Si tratta di un investimento strategico che mira a consolidare la presenza industriale di EIKO POWER, azienda del gruppo internazionale Omnis Power, nel cuore dell’Europa, puntando sull’Italia come hub cruciale della propria visione produttiva e tecnologica. Lo stabilimento, esteso su una superficie di 5.000 metri quadrati, ospiterà oltre 60 addetti tra tecnici, operai specializzati e personale impegnato nella ricerca e sviluppo.

Mente e cuore del progetto EIKO POWER è Kim Van Luan Hoang, imprenditore visionario e pioniere nel settore delle energie rinnovabili. Cresciuto in Italia, da una famiglia vietnamita, ha lasciato il paese per acquisire una rilevante esperienza internazionale che ha portato Hoang a firmare alcuni significativi progetti europei nel campo del fotovoltaico e dell’efficienza energetica, offrendo un contributo rilevante alla transizione energetica. Hoang ha scelto di far rientro in Italia, dove ha le proprie radici familiari, dopo molteplici successi internazionali, per uno sfidante progetto che unisce innovazione, indipendenza produttiva, sostenibilità e identità italiana: EIKO POWER.

Da qui parte tutto: la visione industriale, la volontà di investire in Italia, la scelta di coniugare design, ingegneria e sostenibilità in un unico ecosistema produttivo. EIKO POWER non si limita infatti alla sola produzione di batterie. Al centro del progetto c’è anche lo sviluppo di soluzioni software proprietarie basate sull’Intelligenza Artificiale, in grado di rivoluzionare la gestione dell’energia.

“L’idea di aprire uno stabilimento produttivo in Italia nasce da una visione precisa: riportare in Europa, e in particolare nel cuore creativo e industriale italiano, la capacità di progettare e produrre batterie avanzate, con una filiera autonoma, innovativa e profondamente radicata nei valori del Made in Italy. – spiega Hoang, il founder di EIKO POWER – Con EIKO POWER non ci siamo limitati a produrre batterie. Abbiamo sviluppato internamente un software avanzato di gestione energetica, con l’Intelligenza Artificiale, che permette di monitorare, prevedere e ottimizzare in tempo reale i flussi di energia. È uno strumento strategico, che non solo migliora l’efficienza complessiva del sistema, ma consente anche di operare nel trading energetico, massimizzando il valore dell’energia prodotta e accumulata. Un passo fondamentale per privati, aziende e comunità energetiche che vogliono essere protagonisti attivi della transizione ecologica.”

Tutta la filiera – dalla Ricerca e Sviluppo fino alla produzione e alla commercializzazione – sarà gestita nello stabilimento di Baranzate, alle porte di Milano, riportando competenze, tecnologia e valore aggiunto completamente nel belpaese e risultando punto di attrazione per talenti italiani in cerca di nuovi stimoli professionali.

Tutta la filiera – dalla Ricerca e Sviluppo fino alla produzione e alla commercializzazione – sarà gestita nello stabilimento di Baranzate, alle porte di Milano, riportando competenze, tecnologia e valore aggiunto completamente nel belpaese.

“Il nostro è un caso emblematico di reshoring avanzato in un settore strategico per il paese come quello dell’energia – spiega Massimiliano Cappellato, CEO di EIKO POWER – Il nostro approccio punta a recuperare sovranità industriale e competenze, in controtendenza rispetto al passato recente, caratterizzato da delocalizzazione e dipendenza esterna. La visione è ambiziosa, ma poggia su basi dichiarate: asset proprietari, una roadmap precisa e un’azione già in corso.”

Una seconda sede produttiva è già prevista per il 2026 in Piemonte, a conferma di una roadmap di crescita ben strutturata.

“Crediamo fermamente nel potenziale dell’Italia – spiega Orinta Eivaite, co-fondatrice di EIKO POWER di origine lituana – Avremmo potuto aprire ovunque in Europa, ma abbiamo deciso di farlo in Italia perché ritengo sia ancora un punto di riferimento globale per il design industriale e possegga un know-how ingegneristico d’eccellenza. Qui possiamo coniugare estetica, funzionalità e innovazione per sviluppare soluzioni all’avanguardia nel campo dell’accumulo energetico. È il nostro sogno italiano, quello che vogliamo realizzare attraverso EIKO POWER, per lasciare un’eredità anche alle generazioni future, unendo innovazione, sostenibilità e l’inconfondibile stile del Made in Italy”.

In un contesto internazionale ancora fortemente dominato dalla produzione asiatica per i sistemi di stoccaggio energetico, EIKO POWER si propone come realtà industriale radicata nel cuore dell’Europa, con un DNA profondamente innovativo e sostenibile. “La nostra visione è quella di competere puntando sui punti di forza del Made in Italy – aggiunge Cappellato – ovvero qualità progettuale, attenzione al dettaglio e una solida identità industriale.”

L’apertura del nuovo impianto rappresenta anche un’opportunità per rivitalizzare la filiera manifatturiera locale, sfruttando competenze già presenti nei settori dell’automotive e del settore elettrodomestico. “Vogliamo costruire un ecosistema produttivo integrato, in grado di valorizzare le risorse tecnologiche e umane italiane lungo tutta la catena del valore,” conclude Cappellato.

Il valore del design, tra bellezza, arte e innovazione

Per EIKO POWER, l’innovazione tecnologica si intreccia con i valori della bellezza e dell’estetica, che in Italia trovano una delle loro massime espressioni. Anche per questo sono state realizzate dei primi prototipi di batterie artistiche, le prime di una serie in edizione limitata e numerata, che saranno firmate da vari artisti, per continuare a raccontare come la tecnologia possa essere anche bella, fondendo design, sostenibilità e visione creativa.

Tecnologia intelligente al servizio della rete

L’azienda non si limita alla produzione di batterie, ma propone soluzioni complete per la gestione dell’energia attraverso sofisticati sistemi EMS (Energy Management System). Questi strumenti, dotati di Intelligenza Artificiale, sono in grado di monitorare, prevedere e ottimizzare in tempo reale la domanda e l’offerta di energia, migliorando l’efficienza complessiva e riducendo gli sprechi.

Il settore dei sistemi di accumulo su scala industriale (BESS) è in forte crescita a livello europeo. Secondo recenti analisi di settore, la capacità installata di questi sistemi passerà da circa 10 GW nel 2024 a oltre 55 GW nel 2030, con prospettive di ulteriore crescita fino a 126 GW entro il 2050. Un’evoluzione che apre le porte a investimenti stimati in circa 100 miliardi di euro nei prossimi 25 anni.

EIKO POWER guarda con interesse a questi sviluppi e punta alla quotazione al Nasdaq, entro il 2027. Tra i progetti in corso, vi è anche lo sviluppo di una piattaforma per il trading dell’energia accumulata, basata su algoritmi intelligenti.

Informazioni su EIKO POWER

SITO WEB: www.eikopower.com

SOCIAL:

Linkedin https://www.linkedin.com/company/eiko-power/posts/?feedView=all

Instagram https://www.instagram.com/eikopower_official/

Altri articoli di Baranzate su Dietro la Notizia