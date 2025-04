Wonderlast Festival annuncia Rkomi, Clara, Kid Yugi e altri

Wonderlast Festival, dopo aver annunciato le date della quarta edizione, il 12 e 13 luglio 2025, e la nuova location, il Wonderlast Park a Gubbio (Perugia), aggiunge nuovi nomi alla line up. Oltre all’headliner RKOMI, saliranno sul palco KID YUGI, CLARA, GOOD BOYS, GLOCKY e LOW-RED.

Wonderlast Festival è un evento musicale ibrido che unisce generi diversi e persone provenienti da ogni angolo d’Italia e si ispira ai grandi festival nord europei, creando un’esperienza unica e irripetibile.

Per la sua quarta edizione, il festival avrà una nuova location: il Wonderlast Park, posizionata a due passi dalla vecchia venue, in un’area di due ettari immersa nel verde che verrà allestita interamente per l’occasione in un’atmosfera accogliente e con un panorama mozzafiato che farà da sfondo a due giornate di pura magia.

Oltre alle esibizioni musicali, il festival offrirà anche aree food & beverage, la Wonderlast Forest e varie attività che renderanno il festival ancora più interessante e trasformandolo in un’esperienza unica.

Il Festival è caratterizzato da un potente sound system e da effetti speciali che contribuiscono a realizzare un’atmosfera coinvolgente. La struttura dello stage, con i suoi otto metri di altezza, è il cuore pulsante del festival, dove le emozioni si fondono con la musica per creare un’esperienza suggestiva per tutti i partecipanti.

I biglietti per il Wonderlast Festival sono in vendita sul sito ufficiale dell’evento o su ticketsms, ticketone e ticketmaster. Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e per acquistare i biglietti, visitate il sito web: www.wonderlast.it.

Wonderlast Park – Via delle Fosse Ardeatine, Gubbio (Pg)

