La giovane promessa della scena rap nazionale 8blevrai ha pubblicato venerdì 18 aprile il nuovo album “Freddo” (Sony Music Italy/Epic). Il progetto discografico è disponibile in presave.

“Freddo” è il risultato della maturazione artistica e stilistica di 8blevrai, che in questi ultimi anni ha lasciato il segno con un flow inconfondibile e con testi diretti, profondi e introspettivi, da cui sono sempre emersi il desiderio di autoaffermazione, il riscatto e l’ambizione di un giovane uomo che si è salvato grazie alla musica. A parlare è anche questa volta la strada, quella che è sempre stata fonte di ispirazione per il rapper, da cui ha tratto la forza necessaria per andare avanti, anche grazie al supporto di coloro che, come lui, hanno dovuto fare i conti con il “Freddo” dell’asfalto.

La direzione artistica e la produzione della maggior parte dei brani è affidata a Federico dei 2ndroof, che ha saputo cucire su misura sonorità che rafforzano il significato delle parole di 8blevrai.

“Freddo” è stato anticipato dall’uscita dei brani “Maranza” ed “Energie”, con cui 8blevrai ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei più talentuosi, apprezzati e rispettati rapper della scena hip hop attuale. Centrali rimangono sempre le sue origini marocchine e la sua cultura, che da sempre hanno saputo dare ai suoi pezzi ancora più personalità, consentendogli di distinguersi dagli altri suoi colleghi.

Otmen Belhouari, in arte 8blevrai, è un rapper italiano di origini marocchine, classe ’97 e residente a Predore (BG). Nel 2020 pubblica il suo primo singolo “Desolè” per Tempo Records, l’etichetta indipendente legata all’Academy di Big Fish.

Successivamente 8blevrai entra nel roster di Yalla Movement, label di Big Fish & Jake La Furia, con la quale pubblica altri tre singoli: “Manette & Madame” (2.172.017 di stream), “Miseria” (1.096.458 di stream) e “Mona Lisa” (938.776 di stream), facendosi notare anche con i suoi Freestyle su YouTube (Real Freestyle 1, 2 e 3) con i quali vanta complessivamente oltre 1M di views.

A dicembre 2021 firma per Sony Music, con cui pubblica il singolo “La Haine” prodotto da Big Fish, il cui videoclip (diretto da Mattia Incardona) è una citazione del film “L’Odio” di Mathieu Kassovitz, e “Malaga”, il cui videoclip invece è stato girato proprio nella città da cui prende il nome. Nel 2022 entra nel campionato dei “big” uscendo nello stesso giorno in featuring con Jake La Furia, per il suo brano “L’amore e la violenza” insieme a Paky, e con Rhove per il suo brano “La Famiglia”.

Il 24 giugno 2022 8blevrai pubblica il singolo “Poveri stronzi” che anticipa il suo primo EP “Immigrato”, uscito il 15 luglio 2022, a cui fa seguito il documentario omonimo girato da Fabrizio Conte interamente in Marocco e che racconta le tappe del percorso del giovane rapper. Nel corso del 2023 pubblica invece i singoli “Fidèle” e “Tuta fake”, mentre rispettivamente venerdì 6 ottobre e venerdì 24 novembre 2023 escono i brani “Salam Alaykum” e “Conta su di me”.

A febbraio 2024 rilascia invece il singolo “Favela”, mentre a maggio il pezzo “Vis a Vis”. Seguono “Caricatori” feat. Jake La Furia e Sacky, a luglio, e “Money Money”, ad ottobre.

