TopCrime, maratona per “Law & Order: special victims unit”

Su TopCrime, domenica 13 aprile, dalle ore 7.00 del mattino fino alle ore 12.00 di lunedì 14 aprile, maratona-evento della serie-cult Law & Order: Special Victims Unit.

Per celebrare la messa in onda della 25esima stagione, la rete propone alcuni degli episodi più rappresentativi, compresa la prima storica stagione, del serial più longevo – attualmente in onda – negli USA.

Dal 16 aprile, SVU e Mariska Hargitay tornano quindi in prima serata su TopCrime, per raccontare le nuove storie del capitano Olivia Benson, di Ice-T nel ruolo del sergente Odafin Fin Tutuola, di Peter Scanavino nel ruolo del procuratore distrettuale aggiunto Dominick Sonny Carisi, Jr. e di Octavio Pisano nel ruolo del detective junior Joe Velasco. Guest star, Kelli Giddish e Christopher Meloni.

Ideata da Dick Wolf, SVU ha raggiunto 564 episodi. Girata a New York, è il primo spin-off di Law & Order. Trasmessa negli USA da NBC, dove ha debuttato nel 1999, la serie ha ricevuto 108 nomination, vincendo 33 premi. Sua storica protagonista, con Christopher Meloni (Stabler), è Mariska Hargitay (Benson), figlia della prorompente (ma dal Q.I. di 162) Jayne Mansfield e dell’ex Mister Universo Mickey Hargitay. Sempre di attualità, i temi affrontati da SVU: stupri, femminicidi, stalking, bullismo, omicidio e abusi su minori.

Negli anni, la serie ha ospitato un numero incredibile di special guest. Big, come Robin Williams, Sharon Stone, Whoopie Goldberg e Bradley Cooper. Icone, come Angela Lansbury. Volti amatissimi, come Eric Mac McCormack, Debrah Messing e Marcia Cross. Campioni, come Mike Tyson e Serena Williams. Teen idol, come Hilary Duff. Alcune baby-star, come Elle Fanning, hanno mosso i primissimi passi su questo prestigioso set. Altri artisti, come Cynthia Nixon, hanno vinto un Emmy con il ruolo interpretato quale guest.

