Spirit de Milan: prossimi appuntamenti settimanali

Aprile prosegue con gli appuntamenti allo Spirit de Milan

Appuntamenti imperdibili tra cabaret musicale, serate danzanti, jazz filologico, folk irlandese e rituali blues da trance collettiva.

Mercoledì 9 aprile si torna a danzare con la Irish Night, che, dopo lo straordinario successo della scorsa edizione dello Spirit of Ireland, continua a regalarci serate cariche di energia celtica.

Dalle 20:30 una lezione gratuita di primi passi con i Gens d’Ys per imparare i movimenti della danza irlandese, poi dalle 22:00 la musica dal vivo dei Duilleoga, trio composto da giovani musicisti di grande talento, capaci di fondere tradizione e modernità in un set travolgente. Flauto, violino e chitarra si intrecciano in un repertorio che spazia dall’Irlanda alla Scozia, con incursioni nel folk contemporaneo.

Giovedì 10 aprile si torna a ridere con Barbera & Champagne, la rassegna più ironica e festaiola dello Spirit, questa volta con I Tri Urluc. Storie e canzoni di osteria, brindisi, aforismi e spirito meneghino si mischiano in uno spettacolo dove la gola è protagonista.

Il weekend si apre venerdì 11 aprile con Bandiera Gialla e l’energia travolgente dei Mary and the Quants, formazione milanese che fa rivivere i mitici anni Sessanta con stile, ritmo e un tocco di nostalgia. Dopo il concerto, il dj set di Alex Biasco vi farà scatenare sulle note degli anni ’70, ’80 e ’90.

Sabato 12 aprile è tempo di swing! Tornano gli Hot Crystal Rhytmakers, resident band dello Spirit, per una Holy Swing Night tutta da ballare. Con una formazione stellare e un repertorio jazz classico, il concerto è seguito dal dj set swing di Fabio Rutigliano.

La domenica allo Spirit si trasforma, come sempre, in un piccolo festival.

Domenica 13 aprile si inizia a mezzogiorno con il pranzo e, dalle 15:30, l’appuntamento con lo Special at the Jazz Band Ball, ospite d’eccezione: i Chicago Stompers, massimi esponenti italiani dell’hot jazz anni ’20 e ’30.

Uno spettacolo divertente e coinvolgente che trasporterà il pubblico nella golden age del jazz con strumenti d’epoca e look impeccabili. Prossimo e ultimo appuntamento domenica 25 maggio!

Alle 18:00 l’aperitivo in osteria diventa un rito meneghino con El Roberto e el Maurizio, tra “canzonacce” e allegria.

Gran finale di settimana alle 21:30 con Spirit in Blues, che questa settimana ospita Stephanie Océan Ghizzoni and the Blue Mantras.

Prima del concerto, alle 20:45, una lezione gratuita di blues dance con i Blues Ravers vi introdurrà alla magia del ballo blues, perfetto per scatenarsi durante il live. La band, guidata dalla carismatica Stephanie, vi porterà in un vortice sonoro tra funk, spiritualità e groove ipnotico.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

