Disponibile il secondo episodio della web serie “Film alla Cieca”

Da ieri venerdì 18 aprile, è disponibile il secondo episodio della web serie “FILM ALLA CIECA”, un progetto video che ha l’intento di abbattere le barriere sensoriali e dimostrare come la creatività non abbia limiti, nemmeno quando si tratta di persone che affrontano la sfida della cecità.

Suddivisa in cinque episodi, la serie racconta la storia di Samuele e di alcuni giovani non vedenti che hanno collaborato con lui.

Ogni episodio è un viaggio che sfida gli stereotipi e celebra la vita, mettendo in risalto la bellezza della diversità, prendendo ispirazione da grandi cult del cinema reinterpretandoli in versione blind.

Il progetto è stato realizzato da un gruppo di giovani non vedenti, creato da Samuele in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna.

In questo episodio “Maledetti ciechi”: inizia l’avventura per il protagonista nell’Istituto. Per la prima volta si sente meno solo, conosce dei ragazzi che vivono la sua stessa condizione, che conoscono le sue sofferenze, il suo buio e la sua follia.

Ed è proprio un’idea folle di Sax a trasformare un gruppo di ragazzi non vedenti in un progetto cinematografico, dove l’autoironia è l’elemento cardine.

Da venerdì 11 aprile è disponibile in radio e in digitale “I’M BLIND” il singolo di SAX (distribuito da Ada Music), nome d’arte del cantante Samuele Impellizzeri, che anticipa il nuovo album di prossima uscita (link_i’m_blind_spotify).

Caratterizzato da sonorità tipiche del rap e da sfumature rock, “I’m blind” ripercorre la vita di Samuele, che a causa di una malattia degenerativa ha perso la vista.

Il testo invita a non arrendersi di fronte alle avversità della vita e ad andare avanti.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia