La S.o.s. Novate attiva il gruppo di Protezione Civile.

«Dopo decenni dedicati al soccorso in ambulanza e al trasporto di infermi o disabili, la S.o.s. Novate ha creato al suo interno il gruppo che aderirà alla Protezione Civile di Anpas Lombardia ed alla colonna mobile che fa sempre riferimento ad Anpas e a Regione Lombardia. In questo modo, il contingente della Sos potrà essere impiegato per missioni in regione, in Italia ed eventualmente all’estero», spiegano dall’associazione novatese.

L’ampliamento dei servizi è un passo ulteriore che la Sos ha voluto fare nella riorganizzazione dei servizi. Chi volesse aderire al gruppo di Protezione, continuano a spiegare dall’associazione, può farlo senza necessariamente svolgere attività di soccorso in ambulanza. questo perché i due ambiti sono distinti e indipendenti.

Chi volesse entrare a far parte di tale nucleo, lo può fare da subito ed aggiungersi alla dozzina del gruppo ufficialmente formato da poche settimane. «In questo seppur breve periodo è già arrivato il primo pre allarme di partenza ed attivazione causa alluvione in Emilia-Romagna», concludono dalla associazione.

Numerose e diverse sono le attività che si potranno intraprendere: operatore di categorie fragili, operatore di segreteria, operatore di sala operativa, operatore logistico, cucina e altro ancora. Informazioni su come iscriversi o altre domande, possono essere inviate alla mail: protezionecivile@sosnovate.it

