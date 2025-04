Nuova guida per il piano benefit di Neutalia: Cristina Frigoli è stata nominata Responsabile d’impatto della società benefit che gestisce il termovalorizzatore di Busto Arsizio.

A lei il compito di guidare l’azienda nell’implementazione del piano benefit 2025-2027, che punta a rafforzare il legame con il territorio, tutelare la salute pubblica e promuovere la cultura della sostenibilità.

Con una laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e un’esperienza quasi ventennale in azienda, Cristina Frigoli ha maturato un percorso professionale consolidato, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità e coordinamento, tra cui HSE Manager e Responsabile dell’Ufficio Commerciale.

L’ing. Frigoli subentra alla dott.ssa Agnese Bertello, che negli ultimi due anni ha ricoperto con grande competenza e professionalità il ruolo, contribuendo in modo decisivo alla definizione degliobiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale dell’azienda.

