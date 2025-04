“Avicii Forever”, la compilation con 19 tracce dell’iconico repertorio di Avicii

E’ imminente l’uscita di AVICII FOREVER, una compilation contenente 19 tracce imprescindibili dell’iconico repertorio di Avicii, insieme al nuovo singolo “Let’s Ride Away” con Elle King.

Questa speciale pubblicazione celebra l’importanza che ha avuto la musica di Tim Bergling, meglio conosciuto al mondo come Avicii.

Con successi amatissimi come “Wake Me Up”, “Levels”, “Heart Upon My Sleeve” (feat. Imagine Dragons) e molti altri, AVICII FOREVER cattura lo spirito e il sound che lo hanno reso un artista di caratura mondiale.

La compilation comprende anche un nuovo brano, tanto atteso dai fan, “Let’s Ride Away”, che presenta il sound di Avicii, distante da sempre da qualsiasi genere musicale, unendo elementi folk ed elettronici con l’intensa voce di Elle King.

AVICII FOREVER sarà disponibile il 16 maggio su tutte le principali piattaforme di streaming, in formato fisico e attraverso contenuti esclusivi sui canali social ufficiali di Avicii.

Tracklist:

Wake Me Up

Levels

Let’s Ride Away (feat. Elle King) (NEW SONG)

The Nights

Waiting For Love

Without You (feat. Sandro Cavazza)

SOS (feat. Aloe Blacc)

Hey Brother

Lonely Together (feat. Rita Ora)

I Could Be the One [Avicii vs Nicky Romero]

Silhouettes

Fade Into Darkness

You Make Me

The Days

For A Better Day

Addicted To You

Friend of Mine (feat. Vargas & Lagola)

Broken Arrows

Heart Upon My Sleeve (feat. Imagine Dragons)

Heaven

https://interscope.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia