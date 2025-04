I Legno tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio a Roma

Legno il duo toscano, sarà tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio a Roma, che quest’anno torna nella sede storica di Piazza San Giovanni in Laterano:

“Siamo felici di portare la nostra musica su un palco così iconico come quello del Primo Maggio – raccontano i Legno. – Far parte di un festival così importante a livello socio-culturale è un onore: è un momento in cui la musica diventa voce collettiva, capace di unire, raccontare e ispirare”. La manifestazione sarà condotta da Ermal Meta, Noemi e BigMama è sarà trasmessa integralmente da RAI 3 e RAI Radio2.

In occasione di questo grande evento, che quest’anno avrà come tema “il futuro suona oggi” (un invito a guardare avanti, usando la musica come strumento di racconto, consapevolezza e cambiamento), i Legno, che si esibiranno oggi giovedì 17 aprile, alla Santeria di Milano (clicca qui per info biglietti) e giovedì 24 aprile al Largo Venue di Roma (clicca qui per info biglietti), presenteranno il nuovo album, dal titolo Piccola Abitante di Saturno (etichetta Apollo Records, distribuzione Ada Music Italy).

Undici brani che si muovono tra riflessioni sulla solitudine, le contraddizioni, la speranza e il dolore che caratterizzano le esperienze sentimentali moderne: “Piccola Abitante di Saturno è un viaggio emotivo attraverso le sfumature di un amore che, nonostante i suoi momenti di caos e dolore, resta una forza potente e trasformativa, capace di spingerci oltre i nostri limiti e di farci scoprire nuove realtà”.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia