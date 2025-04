Maltempo a Sesto San Giovanni, interviene il sindaco Di Stefano

Nelle scorse, forti raffiche di vento e maltempo hanno colpito anche la città di Sesto San Giovanni.

“Esprimo solidarietà a tutti coloro che hanno subìto danni. Grazie all’intervento tempestivo della nostra Protezione civile e operatori del verde, in sinergia con la Polizia locale, Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e di tutti gli operatori, si è intervenuti prontamente già a partire dalle prime ore di ieri sera per la rimozione degli alberi caduti in diverse zone, tra cui via Pace, via Carlo Marx, viale Italia, via Fratelli Casiraghi / piazza IV Novembre e via Bernardino Luini – ha spiegato il sindaco, Roberto Di Stefano –

Inoltre, sono state messe in sicurezza alcune infrastrutture pericolanti come semafori e cartelli stradali. Un sentito grazie a tutte le donne e gli uomini impegnati in queste ore per ripristinare la sicurezza della città. Un ringraziamento all’assessore alla Protezione civile, Giovanni Fiorino, agli operatori e uffici del verde per il loro prezioso intervento”.

Le operazioni di ripristino sono in corso, ma la situazione sta progressivamente tornando alla normalità.

L’allerta meteo è ancora attiva: invitiamo tutti i cittadini alla massima prudenza e a seguire solo gli aggiornamenti ufficiali.

