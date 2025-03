Tra i nomi più attesi sul palco del Primavera Sound Festival 2025, le HAIM tornano con nuova musica.

Este, Danielle e Alana Haim – le tre sorelle californiane di San Fernando Valley che hanno unito le forze nell’omonimo trio indie-pop – pubblicano il loro nuovissimo singolo “Relationships” disponibile per le radio e in digitale.

Presentato come Hottest Record su BBC Radio 1, il brano è la prima anticipazione del nuovo album di prossima uscita ed è stato prodotto da Rostam Batmanglij (Charli XCX) e Buddy Ross (Miley Cyrus) insieme alla stessa Danielle Haim.

La canzone è accompagnata dal videoclip musicale – diretto da Camille Summers Valli – che vede la partecipazione dell’attore Drew Starkey (famoso per il suo ruolo nella serie “Outer Banks” su Netlix, nella serie “Scream” e nel film “Queer” di Luca Guadagnino).

“What’s all this talk about relationships?” cantano le ragazze nel singolo che parla di sentimenti e, appunto, di relazioni.

La cover di “Relationships” è, a tal proposito, simpaticamente ispirata alla viralissima foto del divorzio di Nicole Kidman da Tom Cruise nel 2001, ritratta mentre cammina vestita con una camicetta rosa e una gonna verde, godendosi il sole sul viso con le braccia tese ed esultante di gioia.

Amatissime sui social, le ragazze della Valley hanno dimostrato, inoltre, un innato stile “boho-chic” sempre calibrato da quel sense of humor che le contraddistingue.

Corteggiate da importanti maison di moda come Louis Vuitton, sono ormai habitué alle Fashion Week di tutto il mondo, dimostrando ogni una volta la loro passione per la moda.

https://www.universalmusic.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia