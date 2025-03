In questa commedia viene portato all’esasperazione un sentimento tipicamente italiano: sentirsi fregati dallo Stato.

Le due protagoniste hanno l’occasione, per una volta, di fregare lo Stato e ne approfittano in modo grottesco, fino a perdere il controllo e, inevitabilmente, a diventare vittime di se stesse.

D’altronde le due donne non sono quasi mai d’accordo tra di loro e di fronte ad ogni decisione tentano comicamente la via del voto, ritrovandosi perennemente con due mani alzate e due voti contrari e inconciliabili.

Non potranno far altro che ammettere: “maledetta democrazia, non funziona mai!”

MTM Teatro Leonardo – dal 27 al 30 marzo 2025

Piccoli crimini condominiali

di Giuseppe Della Misericordia

con Ussi Alzati e Barbara Bertato

regia Teo Guadalupi

mtmteatro.it

