Next to Normal, il musical che ha cambiato il teatro italiano arriva sulle piattaforme digitali in occasione del decennale

L’attesa per i fan di questo amatissimo capolavoro del teatro musicale italiano è finita. A dieci anni dal suo debutto italiano, avvenuto nel 2015, l’indimenticabile musical Next to Normal torna disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni di uno spettacolo che ha segnato un’epoca e che continua a toccare il cuore del pubblico con la sua potenza e la sua attualità.

Next to Normal ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel panorama del teatro musicale italiano, affrontando con coraggio e sensibilità temi delicati come la malattia mentale.

Lo spettacolo racconta la storia di una famiglia alle prese con la malattia mentale della madre, Diana.

La sua colonna sonora è un capolavoro di intensità e profondità, capace di accompagnare lo spettatore in un viaggio emozionante e coinvolgente.

