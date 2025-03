Giovedì 20 Aprile va in scena “Io corro ancora” a Bollate

La rassegna teatrale VeniTEATROvarci giunge alla tredicesima edizione ed è organizzata da G.O.S.T. A.P.S. in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova di Cascina del Sole di Bollate (MI), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Bollate – Assessorato alla Cultura e Pace e con il patrocinio e il sostegno di Fondazione Cariplo.

Giovedì 10 Aprile 2025 ore 21:00 il sipario dell’Auditorium Don Bosco si alzerà per “IO CORRO ANCORA”, commedia biografica per la Regia di Daniela Damiani con Saverio Fiano

Scritto e diretto da Saverio Fiano – attore e docente della scuola GOST

Biografico

Da ragazzo, tra le pareti della mia camera, sognavo. Come tanti altri adolescenti, desideravo avere una vita straordinaria. A chi ispirarsi? Calciatori? Attori? Star del rock? Fra i tanti, la mia attenzione fu catturata da un giovane atleta siciliano, semplice ma incredibilmente determinato Salvatore “Totò” Antibo, atleta siciliano che nella seconda metà degli anni ottanta fece sognare gli sportivi italiani compiendo imprese straordinarie, prima di imbattersi in un destino spietato e che lo costrinse ai margini del mondo dello sport. Intorno alla sua storia si sviluppano altre due vicende: quella dei Mondiali ‘90 con la grande speranza di vedere gli Azzurri vincere la coppa, e quella personale dell’attore, che all’epoca era un adolescente che sognava di raggiungere la gloria e il successo. Tre storie caratterizzate dal bisogno di realizzare i propri sogni, senza mai arrendersi, anche quando la vita ci fa imbattere in delusioni cocenti.

Associazione Culturale – Compagnia Teatrale GOST

Via C. Battisti 10, 20021 Bollate -MI- P.I. 06531870969 – C.F. 97464870159

www.teatrogost.it – info@teatrogost.it – tel.333.73.79.870

«In un mondo dove la sconfitta e il fallimento sembrano essere peccati imperdonabili, la

vicenda di Totò Antibo ci insegna a rialzarci, ogni volta che cadiamo, e trovare la forza per

gridare: “Io corro ancora”».

I biglietti sono in vendita tramite il circuito mailticket e si possono acquistare oppure trovare, presso l’Auditorium Don Bosco la sera dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

Costo dei biglietti

● intero 16 €

● ridotto (under 25, soci G.O.S.T. e U.I.L.T.) 12€

● Possibili convenzioni per info scrivere a info@teatrogost.it

La rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed e Lara Panighetti si svolgerà

presso l’Auditorium ” Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).

Informazioni

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia