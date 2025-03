Dall’11 al 13 marzo torna il Forum del Welfare organizzato dal Comune di Milano a Base, in via Bergognone 34. Tre giorni di confronti a cui parteciperanno oltre 70 relatori e relatrici che dialogheranno su come costruire un vero e proprio welfare territoriale di comunità tenendo sempre a mente il valore della giustizia sociale fissato dalla Costituzione che ci ricorda che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che ledono i diritti delle persone.

“In una società in cui la domanda sociale cresce e diventa ogni giorno più complessa, non basta gestire bene le sempre più esigue risorse a disposizione, ma è necessario avviare un cambio di paradigma che eviti il collasso dei sistemi di welfare sotto il peso dell’eccessiva richiesta – spiega l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé -. Milano ha scelto l’amministrazione condivisa come strada maestra per costruire risposte sempre più aderenti ai bisogni. Questo principio si traduce in iter amministrativi, come le coprogrammazioni e le coprogettazioni, che chiamano la Pa e il Terzo settore a un lavoro comune. Il Forum sarà un’occasione per raccontare alla città come questo principio si concretizza nel lavoro quotidiano sui grandi temi che rappresentano le sfide dei prossimi anni: dall’invecchiamento alla solitudine, dalla casa alle migrazioni”.

Il programma della manifestazione si apre con il Sindaco Giuseppe Sala e l’assessore Bertolé che, alle 10 di martedì 11 marzo, racconteranno l’impegno del Comune di Milano di fronte alle sfide sociali. Propositi e azioni che confluiranno nel nuovo Piano di sviluppo del Welfare di cui l’assessore Bertolé discuterà, a partire dalle 11, con l’ex ministro della Sanità Rosy Bindi e Francesco Longo, docente e direttore del Cergas dell’Università Bocconi.

La giornata proseguirà, alle 12, con una riflessione dal titolo “Territori sempre più soli: rafforzare le alleanze per costruire nuove risposte” nell’ambito della quale l’assessore Bertolé si confronterà con la collega di Bologna Matilde Madrid, assessora al Welfare e Salute, Rossella Sacco, portavoce del Forum del Terzo settore, e Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, sulla necessaria condivisione della responsabilità di sostenere i più fragili da parte del Governo, a fronte di tagli importanti che mettono a rischio i servizi alla persona. Modera la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.

La tre giorni sarà, inoltre, l’occasione per presentare agli operatori e alla città le diverse ramificazioni di un’alleanza necessaria con il tessuto sociale e produttivo per costruire insieme un sistema più efficace di risposte. Lo strumento fondamentale scelto è quello delle coprogrammazioni e delle coprogettazioni, procedure amministrative che permettono a tutti gli attori del Terzo settore di mettersi attorno a un tavolo insieme al Comune per immaginare e realizzare soluzioni innovative e condivise.

Un iter che il Comune ha scelto di adottare su tutti i grandi temi che investono le politiche sociali cittadine e che si è tradotto in diversi percorsi di amministrazione condivisa, nove dei quali verranno presentati al Forum: martedì 11 marzo alle 14 si parlerà di salute mentale per poi proseguire, alle 16, con l’inclusione lavorativa dei giovani fragili, delle persone con disabilità, degli adulti in carico ai servizi sociali e sanitari e dei detenuti. Mercoledì 12 marzo, alle 9:15, sarà il momento di presentare QuBì, la coprogettazione che si propone di rispondere ai bisogni delle famiglie con minori che si trovano in una condizione di povertà attraverso interventi di prossimità messi in campo da reti territoriali. Alle 11:15, invece, si parlerà della coprogettazione che ha dotato la città di un Piano Antidiscriminazioni che ha l’obiettivo di fornire di conoscenze e strumenti per affrontare il carattere multiplo e intersezionale delle discriminazioni.

Per rispondere al bisogno di socialità e contrastare la solitudine che investe le fasce di età più anziane della popolazione e non solo, sono nate le Case di Quartiere, spazi di prossimità a vocazione intergenerazionale che offrono servizi e opportunità vicini a dove abitano le persone. Se ne parlerà nella seconda giornata del Forum, a partire dalle 14, mentre alle 16 si discuterà del sistema di contrasto alla grave emarginazione adulta.

Giovedì 13 marzo il focus sarà sulla gestione di due grandi fenomeni del nostro tempo: le migrazioni e l’emergenza abitativa. Alle 9:15 e alle 11:15 si parlerà del sistema di inclusione delle persone con background migratorio e della strutturazione del punto unico di accesso ai servizi per l’integrazione, il Milano Welcome Center. Alle 14, invece, verrà presentato il primo esperimento di coprogrammazione congiunta tra due assessorati, quello al Welfare e quello alla Casa, come dispositivo per generare offerta abitativa accessibile.

Il Forum del Welfare sarà un’occasione per discutere anche della necessità di una sempre maggiore integrazione socio-sanitaria che, a partire dalle Case di Comunità, raccolga la sfida di offrire soluzioni complessive e a tutto tondo. Se ne parlerà alle 17:30 dell’11 marzo con l’assessore Bertolé, il direttore generale di Ats Walter Bergamaschi, Don Virginio Colmegna di Casa della Carità e la referente di ANCI Chiara Spinato.

In chiusura della manifestazione, infine, alle 16 del 13 marzo, una riflessione su quattro parole chiave – demografia, immigrazione, disuguaglianze e solitudini – come spunto per guardare alle opportunità e alle incognite legate alle grandi trasformazioni sociali che investono le città. L’assessore Bertolé ne discuterà con la giudice del Tribunale di Roma Silvia Albano, la sociologa Chiara Saraceno, il rettore della Bocconi Francesco Billari e la presidente di Nestore Carla Facchini. Modera Marco Castelnuovo, capo cronista di Milano del Corriere della Sera.

La settimana del Forum del Welfare sarà anche l’occasione per presentare alla città alcuni importanti nuovi servizi attivi nei quartieri. Lunedì 10 marzo, alle 11:30, verrà inaugurata la nuova sede del servizio sociale territoriale all’interno della Casa di Comunità di via Rugabella 6, mentre nel pomeriggio di venerdì 14 marzo verranno inaugurate, a partire dalle 15, le nuove Case di Quartiere di via Feltre, via Valdibondo e via delle Forze Armate.

Quest’anno, infine, il Forum prevede anche l’appuntamento con la biblioteca vivente, sabato 15 marzo dalle 15 alle 18 al Mudec. La human library della Fondazione Empatia Milano organizzata in collaborazione con il Comune di Milano e il MUDEC è un’esperienza che mette a disposizione “libri viventi” che raccontano la propria storia attraverso narrazioni a tu per tu. Per accedere alla performance è necessario presentarsi direttamente al Museo delle Culture e mettersi in lista sul posto per ascoltare il libro dal vivo prescelto.

