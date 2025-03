“Regione Lombardia ha scelto di esserci, testimoniando ancora una volta la volontà di essere presente in tutte quelle occasioni che vogliono rendere omaggio alle menti geniali che hanno fatto grande il nostro territorio”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, intervenendo oggi alla presentazione del ‘Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario di Alessandro Volta’, al liceo classico e scientifico ‘Alessandro Volta’ di Como.

“I grandi appuntamenti che attendono la Lombardia, come le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 – ha sottolineato l’assessore – saranno un’occasione per avvicinare sempre di più le persone alla figura di Alessandro Volta, un grande lombardo e un grande italiano che ha saputo coniugare in modo straordinario intuizione, visione ed azione. La grandezza delle sue invenzioni sarà approfondita dagli esperti, ma ciò che ritengo fondamentale è la riscoperta del legame tra Volta, il suo tempo e la sua terra”.

“Abbiamo scelto – ha evidenziato Caruso – di partire con le celebrazioni in anticipo per preparare il territorio e per dare un lascito alle comunità che lo abitano. E lo facciamo attraverso un progetto culturale che coinvolge tutti gli ambiti: dall’arte al teatro, dalle biblioteche agli archivi, fino al cinema”.

“Questi eventi– ha concluso – vogliono promuovere i cosiddetti ‘luoghi voltiani’, valorizzando le collezioni e i reperti che testimoniano quanto la sua eredità continui ad influenzare il mondo moderno. Ringrazio il sottosegretario di Stato, Alessio Butti, per l’organizzazione di questa importante iniziativa”.

