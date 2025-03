Si è svolto il 1 marzo 2025 a Milano con grande partecipazione di pubblico il convegno internazionale “Ripensare il cancro: il ruolo del microambiente tumorale”, un appuntamento scientifico di alta rilevanza che ha riunito 21 esperti di fama nazionale e internazionale provenienti da diversi ambiti della medicina, per esplorare le nuove frontiere della comprensione e del trattamento delle patologie oncologiche.

La giornata di studio, proposta dall’Associazione di Medicina Funzionale Integrata- AIMF Health, ha messo in evidenza come nuovi approcci di ricerca si sono affermati nel panorama accademico internazionale, delineando la capacità di comprendere meglio il processo tumorale e trovare strategie più efficaci di quanto attualmente vi sia a disposizione. Si tratta per esempio dell’epigenetica, dello studio del microambiente tumorale e più in generale lo studio della biologia dal punto di vista della teoria dei sistemi complessi.

Tra i temi trattati, inoltre, il coinvolgimento dei parassiti nell’evoluzione delle patologie oncogeniche, la cardioncologia e il supporto terapeutico al paziente oncologico tenendo conto delle sue esigenze non solo fisiche, ma pure psicologiche ed emotive.

L’evento ha offerto un’occasione di aggiornamento fondamentale per i professionisti del settore, stimolando il confronto e la collaborazione tra ricercatori, medici, e specialisti di vari campi della medicina, al fine di migliorare le prospettive di trattamento e di cura per i malati di tumore. Ancora una volta la medicina funzionale, concentrata sulla comprensione dei meccanismi alla base della malattia e sullo sviluppo di terapie che considerino la complessità delle cause, dimostra di essere in grado di integrarsi con le terapie già affermate e pure talvolta di andare oltre. Il successo del convegno conferma d’altra parte la sensibilità sempre più diffusa in ambiente medico per una modalità sempre più integrata e multidisciplinare nella lotta contro il cancro, unendo innovazione scientifica, ricerca avanzata senza tabù e di base un forte impegno per il benessere dei pazienti.

Altri articoli di salute su Dietro la Notizia