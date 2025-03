Dopo il successo della scorsa stagione, Max Angioni torna in tour con lo spettacolo “Anche meno”, sabato 22 marzo al ChorusLife Arena Bergamo.

Prodotto da Paolo Ruffini per VERA Produzione, lo spettacolo sarà in scena nei teatri di tutta Italia, tra cui il Brancaccio di Roma, il Teatro Verdi di Firenze, Il Teatro Alfieri di Torino e il TAM – Teatro degli Arcimboldi di Milano

Max Angioni, non a caso detto “quello dei miracoli”, non si limita a portare in scena un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte… Verrebbe da dire: “Anche Meno”!

Ed è appunto questo il titolo dello spettacolo in cui il comico non risparmia la sua proverbiale autoironia e torna a divertirsi e a divertire il pubblico italiano usando la comicità come un rito apotropaico, che prende in giro la sua stessa sfiga e che sovverte il punto di vista canonico delle cose con le logiche eccentriche e irresistibili della fantasia.

Scritto da Max Angioni e diretto da Ester Montalto, lo show porta sul palco un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita.

https://choruslife.com/it/events

Altri articoli di teatro su Dietro la Notizia