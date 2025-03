Gli Empire Of The Sun, la visionaria band elettronica australiana, annuncia il ritorno in Europa dopo sei anni, in una tournée che toccherà per la prima volta anche l’italia.

L’evento, prodotto da Vivo Concerti, si terrà martedì 29 luglio 2025 al Carroponte di Milano e promette di essere uno spettacolo straordinario di suoni e visioni, con una scaletta che ripercorrerà i successi della loro discografia multi-platino.

I biglietti saranno disponibili in artist presale (maggiori info al seguente link) da mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 09:00, in prevendita esclusiva Vivo Club da giovedì 13 marzo 2025 alle ore 11:00, online su www.vivoconcerti.com da venerdì 14 marzo 2025 alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 19 marzo 2025 dalle ore 10:00.

Gli Empire Of The Sun sono noti per la loro capacità di fondere l’elettronica alternativa con scenografie mozzafiato, creando un’esperienza musicale immersiva senza precedenti. Nel corso degli ultimi dieci anni, hanno conquistato milioni di fan con show straordinari e singoli dal successo travolgente, affermandosi come una delle band più celebri nel panorama della musica elettronica.

Conosciuti per la loro caleidoscopica fusione di fantasia e realtà, Luke Steele e Nick Littlemore hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo con le loro performance cinematografiche e la loro musica acclamata dalla critica.

L’album “Ask That God”, pubblicato di recente dalla band, segna una nuova era, che fonde immaginazione, esplorazione sonora e temi esistenziali in un’esperienza di ascolto totalizzante.

