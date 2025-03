Bollate: Approvato il Piano opere pubbliche 2025

Approvato il Piano opere pubbliche 2025. 6 milioni di investimenti in città

Via libera al Piano opere pubbliche 2025 nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. La presentazione è stata fatta dal vicesindaco Alberto Grassi che ha illustrato all’Assemblea cittadina gli interventi previsti per l’anno in corso.

Vediamo nel dettaglio le attività più importanti previste nel documento di programmazione:

Torrenti. 3 milioni di euro, derivanti da un bando regionale, per la manutenzione straordinaria delle tombinature dei torrenti Nirone, Garbogera, Guisa, e Pudiga. Le tombinature sotto alcune importanti strade cittadine, necessitano di interventi di rinforzo delle strutture in cemento armato.

Torrente Nirone. 750mila euro per consolidare gli argini e pulire l’alveo del torrente Nirone, nel tratto che scorre in superficie.

Ampliamento della biblioteca, per aumentare lo spazio dedicato a conferenze, mostre ed eventi. La biblioteca si amplierà di oltre 200 metri quadri inglobando lo spazio al piano terra, in corrispondenza dell’ex “Corte degli antiquari”.

Campo da calcio via Ospitaletto. 500mila euro per la trasformazione del campo esistente nel centro sportivo di Cascina del sole, con posa di erba sintetica per un uso intensivo del campo

Palestre Varalli. 1 milione di euro, finanziati con bando sovra-comunale, finalizzati alla manutenzione di 4 palestre dell’Istituto superiore di via Varalli dove svolgono le loro attività numerose associazioni sportive bollatesi. In particolare si procederà al rifacimento delle pavimentazioni e dell’illuminazione a led.

Realizzazione della sede decentrata del centro per l’impiego Rho-Bollate, nei locali di via Tito Speri, in prossimità della stazione di Bollate centro. Un nuovo servizio a disposizione delle città.

Realizzazione di un parco pubblico all’interno del centro sportivo di via Dante-Verdi. Verranno realizzate strutture per ginnastica a corpo libero, accessibile gratuitamente.

Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi.

Esprime soddisfazione il Vicesindaco Alberto Grassi: “L’Amministrazione comunale e la sua struttura sono riusciti ad intercettare risorse ingenti da bandi di finanziamento sovra comunali, vedendo approvati diversi progetti presentati dagli uffici. Su un totale di 6 milioni per i lavori in cantiere, sono quasi 5 i milioni finanziati con risorse esterne al bilancio comunale, senza influire sulla contribuzione dei bollatesi.

