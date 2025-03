Il viaggio attraverso la Lombardia del progetto turistico ‘Cuore delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026’ non sarà solo un’occasione per celebrare la bellezza del territorio e il valore dello sport, ma anche un’opportunità per sensibilizzare i cittadini su un gesto semplice e salvavita: la donazione del sangue. Grazie all’accordo siglato oggi a Palazzo Lombardia tra l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali, e il presidente di AVIS Lombardia, Oscar Bianchi, ogni tappa del tour ospiterà, infatti, uno stand informativo dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue, diventando così un punto di riferimento per chi vorrà approfondire il tema della donazione e ricevere informazioni sui centri trasfusionali della Lombardia.

IL VALORE DEL DONO – “Cuori Olimpici unisce lo spirito delle Olimpiadi alla scoperta delle eccellenze turistiche della Lombardia – ha dichiarato Mazzali – ma porta con sé anche un messaggio profondo: il valore del dono. La Lombardia è una terra di grandi traguardi, non solo sportivi ed economici, ma anche umani. I nostri cittadini hanno sempre dimostrato un’enorme generosità e oggi più che mai vogliamo accendere i riflettori sull’importanza della donazione di sangue, un gesto tanto semplice quanto vitale”.

“Quest’ iniziativa – ha proseguito l’assessore – vuole essere un appello soprattutto ai giovani, affinché diventino parte attiva di una grande staffetta di solidarietà. Nelle competizioni olimpiche ci si batte per salire sul podio, ma nella vita reale esiste un altro tipo di vittoria: quella di chi aiuta il prossimo. I banchetti di AVIS rappresenteranno un simbolo tangibile di questo spirito, ricordandoci che la più grande medaglia è quella che si conquista con la generosità”.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia