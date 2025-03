26 nuovi operatori di psicomotricita’ sensoriale in moto

E’ terminato ieri a Santa Maria a Vico (CE) il corso di Psicomotricità Sensoriale in moto organizzato dal Settore motoTerapia dell’Asi Nazionale e dall’Associazione La motoTerapia APS ASD. Il percorso formativo, patrocinato dall’Università Giustino Fortunato, dalla Scuola di Ricerca sui disturbi del neurosviluppo Fusis, dal Centro riabilitativo Lynphis Studio Benessere, dai comuni di Santa Maria a Vico ed Arienzo, è di grande valore tecnico, culturale e sociosanitario.

I formatori del corso, tutti di grande valore professionale, Dott. Domenico Bove, Neuropsichiatra Infantile, Dott.ssa M. Alessandra Basilicata, Psicologa, Dott.ssa Simona Remino, Psicologa e Dott. Luca Nuzzo Neuropsicomotricista, Dottore Magistrale in Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata, nonché Presidente e Responsabile Scientifico dell’Associazione La motoTerapia e Referente del Settore motoTerapia di ASI Nazionale, hanno trasmesso ai corsisti le nozioni sociosanitarie fondamentali allo svolgimento dell’attività e la grande passione per la salute e l’inclusione sociale.

La Psicomotricità Sensoriale in moto è un trattamento innovativo, con studio in fase di pubblicazione, dei disturbi del neurosviluppo, autismo in primis, dove la moto diventa uno strumento di stimolazione sensoriale, emozionale, di facilitazione della socializzazione utilizzato, dai Terapisti e dal personale formato, come “gioco gigante” anche per il miglioramento delle capacità attentive, di concentrazione e di motricità, sia fine, sia globale.

I corsisti, che supereranno l’esame finale, otterranno il Diploma Nazionale a firma del Senatore Claudio Barbaro, Presidente ASI Nazionale, l’inserimento nel Registro degli Operatori del Terzo Settore ed il via libera allo svolgimento della Psicomotricità Sensoriale in moto da parte del Referente Nazionale del Settore motoTerapia, secondo le direttive di settore.

I diplomandi sono di diverse regioni d’Italia (Lombardia, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia), molti dei quali appartenenti ad associazioni sportive e/o di promozione sociale (Mirability Società Cooperativa Sociale e Happy Bikers Group ASD di Latina, Bikers per la vita ASD/APS di Bernalda (MT), I Fratelli della strada di Belvedere Marittimo (CS), Psicomotorioterapia APS di Mazara del Vallo (TP) e Mi Vida Moto Crew di Barletta).

Gli esami si sono svolti a porte aperte, Domenica 2 Marzo 2025 presso la sede dell’Associazione Culturale “Il Cuneo” in Via Appia Antica N. 97, Santa Maria a Vico (CE), ed i Diplomi verranno consegnati direttamente dal Direttore del Terzo Settore di ASI Nazionale, Simone Levanti e dal Referente Nazionale del Settore motoTerapia, Dott. Luca Nuzzo alla presenza del Presidente e del Vicepresidente del Comitato zonale ASI di Avellino, Benevento e Caserta, Ettore De Conciliis e Lucio Cecere

