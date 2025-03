Ritorna a Borgofranco d’Ivrea(To), da venerdì 28 a domenica 30 marzo il “Festival Letterario Piemonteis”, ormai giunto alla sua quarta edizione.

Si scaldano i motori al “Festival Letterario Piemontese”, edizione 2025, supportato dal patrocinio del Comune di Borgofranco, la Città Metropolitana di Torino e di CNA Editoria Piemonte.

L’evento, organizzato dall’associazione “Luci” in collaborazione con le Edizioni Pedrini e il Coro Bajolese, segna un’importante novità: sarà il primo festival letterario ospitato nella nuova “Cittadella della Cultura Canavesana”, situata nella storica sede di via dei Ribelli a Bajo Dora, frazione di Borgofranco.

Il Festival conferma come nelle passate edizioni il suo obiettivo: quello di promuovere il territorio piemontese, sia attraverso le opere di autori contemporanei che attraverso la riscoperta di figure storiche della letteratura locale ormai dimenticate.

Quest’anno l’attenzione sarà rivolta a Luigi Arnaldo Olivero, poeta nato a Villastellone(To), il cui valore letterario merita un rinnovato interesse. Durante l’evento verrà presentata l’opera “Poesie sparse e inedite”, edizione critica con traduzione italiana a cura di Giuseppe Goria e Dario Pasero.

Fino dalla sua nascita il Festival è diventato un punto di riferimento per tutta la cultura piemontese, coinvolgendo autori, attori teatrali e musicisti. Questa quarta edizione che si svolge alla Cittadella della Cultura corona le aspettative del Coro Bajolese e del Centro Etnologico Canavesano, da molti anni guidato da Amerigo Vigliermo e Manuela Bodrino.

Il Festival taglierà i nastri venerdì 28 marzo alle 16.45 con la presentazione del volume “Una volta c’era Ivrea e il Canavese”, scritto da Luciana Banchelli. Durante questi tre giorni ci saranno anche eventi collaterali tipo la mostra fotografica “Gente del Canavese”, con le opere di Giovanni Bruno Torra. Altro appuntamento originale sarà la visita alla “Vecchia Latteria”, con l’esposizione di strumenti legati alla tradizione casearia locale.

Da non dimenticare una degustazione di vini canavesani con la partecipazione dei viticoltori del territorio. A coordinare tutte le presentazioni – come è avvenuto nelle precedenti edizioni – saranno Ezia Bovo nella giornata di sabato 29 marzo e di Giuliana Reano in quella di domenica 30 marzo, entrami in collaborazione con il direttore editoriale Ennio Pedrini. Maggiori informazioni al numero 3939988875, per consultare l’intero programma visitare il sito www.edizionipedrini.com

