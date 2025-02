Lo spazio sarà attivo durante il Festival, dall’11 al 15 febbraio, a pochi metri dal Teatro Ariston

Quest’anno Universal Music Italia apre per la prima volta a Sanremo, durante la settimana del Festival, uno spazio dedicato agli appassionati di musica dove il pubblico potrà non solo acquistare dischi e prodotti di merchandising, ma anche incontrare alcuni dei cantanti in gara e partecipare a speciali eventi e firmacopie con i propri artisti preferiti.

Lo shop di 110 mq, situato in Via Giacomo Matteotti, 194 – la principale via pedonale della città – a circa 40 metri dal Teatro Ariston, sarà aperto al pubblico durante la settimana del Festival – dal martedì al sabato – dalle 10.30 alle 20.00.

“Universo Dischi” è uno store multifunzionale dedicato alla musica: i visitatori potranno scoprire i prodotti speciali ed esclusivi degli artisti in gara, trovare una vasta selezione di titoli di recenti successi italiani targati Universal Music, ma anche partecipare a esperienze esclusive grazie ai corner dedicati dei nostri partner, con i quali abbiamo collaborato per la realizzazione dello spazio.

Tutti gli appuntamenti dello store e le modalità di partecipazione si potranno consultare sui profili social di Universal Music Italia

