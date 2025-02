Lady Gaga continua a mettere a segno un successo dopo l’altro.

Anche il suo nuovo singolo “Abracadabra” è entrato subito nelle classifiche in 53 Paesi. La popstar ha monopolizzato, inoltre, la classifica globale di Spotify con ben 2 pezzi nella top5: “Die with a Smile” con Bruno Mars continua a regnare alla #1, mentre “Abracadabra” è salita alla #5.

Il videoclip ufficiale, uscito durante la notte dei GRAMMY, fa da sfondo suggestivo al brano e dipinge un affresco immaginifico sulle molte prove della vita attraverso la rappresentazione di una festa metaforica. Caratterizzato da elementi trance e dance, “Abracadabra” è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali.

La clip è stata diretta da Lady Gaga, Parris Goebel e Bethany Vargas, con le coreografie di Parris Goebel e che mostra una sfida di ballo tra il lato luminoso e oscuro di Gaga. L’artista ha collaborato con Goebel per creare delle sequenze di ballo epiche, realizzate da un gruppo di 40 ballerini.

I costumi di Gaga, curati da Peri Rosenzweig e Nick Royal, i creativi dietro HARDSYLE, includono pezzi di spicco come un mantello bianco ricavato da abiti da sposa d’epoca, aggiungendo un livello accurato di design alla produzione.

Ai Grammy Lady Gaga ha vinto il premio come “Miglior Duo Pop” con Bruno Mars per la hit “Die with a Smile”.

Inoltre “MAYHEM”, il settimo album in studio di Gaga, uscirà il 7 marzo in tutto il mondo ed è un ritorno alle origini pop dell’artista e affronta i temi del caos (come indica il titolo) e della trasformazione, celebrando il potere della musica di unire, provocare e guarire.

“MAYHEM” è disponibile per il pre-ordine anche in edizione fisica sullo shop di Universal Music Italia nei seguenti formati: CD standard, Doppio LP Standard Nero e in esclusiva in formato CD e Doppio Vinile Argento Opaco.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia