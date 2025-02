Università di Pavia fa parte della coalizione IA sostenibile

Con oltre 90 partner (aziende tecnologiche, istituti di ricerca, associazioni, governi e organizzazioni internazionali), l’ Università di Pavia con il suo Laboratorio di Statistica coordinato dal professor Paolo Giudici si unisce, come unico membro italiano, alla Coalizione per l’Intelligenza Artificiale sostenibile.

Guidata dalla Francia, dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) e dall’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), la Coalizione riunisce le parti interessate lungo tutta la catena del valore dell’IA per dialogare e avviare ambiziose iniziative di collaborazione per rendere l’IA utile ai nostri obiettivi ambientali.

La Coalizione è stata presentata da Doreen Bogdan-Martin, Segretario generale dell’UIT, al Vertice d’azione sull’intelligenza artificiale svoltosi a Parigi il 10 e 11 febbraio scorsi. Per la prima volta, la combinazione di IA e sostenibilità ambientale è al centro delle discussioni e di una progettualità globale.

Al Forum per l’IA sostenibile, parte del Vertice d’azione sull’IA, che si è svolto presso i Ministeri francesi della Transizione ecologica e della Pianificazione territoriale, il Ministro Agnès Pannier-Runacher ha avviato collaborazioni internazionali tra tutte le parti interessate.

La Coalizione mira a rafforzare il ruolo dell’IA sostenibile nel dibattito globale sull’IA a lungo termine, allo stesso modo in cui vengono studiate la sicurezza o l’etica dell’IA. L’Università di Pavia è l’unica istituzione accademica o di ricerca italiana parte della coalizione.

