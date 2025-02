Disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “La canzone di Bimba”, brano interpretato e composto da Giovanni Nuti musicando un testo di Lucia Bosè dedicato alla nipote Bimba, scomparsa a 41 anni per un cancro al seno.

Su YouTube disponibile anche il video-clip, con la regia di Lucilla Mininno, che vede, insieme a Giovanni Nuti, per l’ultima volta protagonista l’attrice ex-miss Italia, scomparsa a sua volta nel 2020.

Tutti i proventi delle royalties de “La canzone di bimba” verranno devoluti alla FONDAZIONE UMBERTO VERONESI ETS (https://www.fondazioneveronesi.it/), nata nel 2003 su iniziativa del Professor Umberto Veronesi con lo scopo di finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza, promuovere progetti di prevenzione e realizzare attività dedicate alla divulgazione della scienza.

Lucia Bosè e Giovanni Nuti si conobbero proprio per un incontro di musica e poesia.

Hanno collaborato per uno spettacolo dedicato alla poetessa Alda Merini che Nuti ha messo in musica trasformando i suoi versi in canzoni e che Lucia Bosè ha tradotto in spagnolo.

Il testo di Lucia Bosè dedicato a Bimba è diventato così un’intensa ed emozionante canzone, che viene prodotta da Sagapò Music nella versione italiana (“La canzone di Bimba”) e in lingua originale spagnola (“La canción de Bimba”).

Lucia Bosè gira un video-clip del brano con lei protagonista insieme a Giovanni Nuti. La sceneggiatura e direzione del videoclip sono a cura della regista Lucilla Mininno.

Sarà l’ultima interpretazione di Lucia Bosè, che muore il 23 marzo 2020 a Segovia per una polmonite

