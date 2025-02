Nuova settimana di appuntamenti allo Spirit de Milan

La programmazione di fine febbraio e inizio marzo allo Spirit de Milan si presenta ricca e variegata, pensata per soddisfare tutti i gusti musicali e culturali.

Dopo la classica chiusura del locale del lunedì, martedì 25 alle 22.00 “Ca.Bar.Et Boh.Visa“, un appuntamento che promette di sorprendere il pubblico per la sua comicità.

Mercoledì 26 febbraio, alle 21.30, “Souvenirs de Django“, spettacolo di conversazione e musica condotto e illustrato dal musicista e musicologo Fabio Lossani alternato da jam session

giovedì 27, sempre alle 22.00, “Barbera & Champagne“ in compagnia del Teka P trio, offrirà una serata all’insegna della tradizione milanese.

Venerdì 28 febbraio il ritmo si fa ancora più coinvolgente con “Bandiera Gialla” e la musica dei Re-Beat.

Sabato 1 marzo, invece, la “Holy Swing Night” riprende alle 22.30 con Hot Crystal Rhytmakers, un’occasione perfetta per immergersi nel ritmo travolgente dello swing.

Domenica 2 marzo lo Spirit de Milan si trasforma in un vero e proprio spazio d’arte e musica: alle 11.00 il Wunder Mrkt propone artigianato di qualità, pezzi vintage e molto altro, mentre alle 11.30 è il momento dello spettacolo di burattini tradizionali con Meneghino, la maschera di Milano, a cura della Compagnia Burattini Aldringhi.

Il pomeriggio si anima con l’“Hot Jazz Club” e la musica degli Spirit Hot Six alle 15.00, seguito dal concerto di Pepino e Fedele alle 18.00 e dal concerto di Cipriano’s Banda alle 21.00.

Inoltre dal 14 al 16 marzo sarà possibile immergersi nel verde suggestivo di SPIRIT OF IRELAND, unendo l’energia contagiosa dello Spirit de Milan a un mix di tradizione e innovazione.

Tre giornate in cui saranno protagonisti workshop di danze irlandesi, sessioni musicali e piatti tipici per l’unico festival in Italia con due band in arrivo direttamente dall’isola verde, l’Irish Quartet e i Tribesmen!

Biglietti in prevendita al link https://www.spiritofireland.it/biglietti/.

Oltre a essere un vivace punto di riferimento per eventi culturali, Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale.

La tessera annuale, facoltativa e valida fino al 31 dicembre, ha un costo di 15 euro. I soci possono beneficiare di riduzioni sulle serate a pagamento, partecipare a eventi esclusivi e sostenere la web radio Spiritophono (www.spiritophono.it).

