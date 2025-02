Sono quattro i Progetti Emblematici selezionati da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la provincia di Como, iniziative di altissimo valore sociale a cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro: 5 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e altri 3 milioni da Regione Lombardia.

I progetti finanziati contribuiranno ad affrontare alcune criticità/problematiche individuate nel territorio, con l’obiettivo di proporre nuove soluzioni basate su una strategia e un approccio condivisi tra gli attori locali.

Questi i progetti selezionati:

IL PORTICO – Cometa Formazione S.c.s. (Como)

Progetto di ampliamento della Scuola Oliver Twist per creare un luogo di incontro, socialità, integrazione, educazione, formazione e orientamento che sia parte attiva dell’ecosistema territoriale. Si rivolge prevalentemente a giovani in situazione di fragilità, neet, migranti, rifugiati e persone con disabilità. Previsti laboratori, aule, spazi polifunzionali e alloggi per l’autonomia. Contributo deliberato: 3.000.000 euro;

MoMe Museo del Mobile e del Merletto – Comune di Cantù

Creazione di un museo diffuso attraverso la valorizzazione di tre importanti siti per la città di Cantù con la realizzazione di spazi espositivi, attività formative e laboratori artistici. Il progetto valorizza il patrimonio materiale e immateriale canturino con attenzione al design e alla figura di Bruno Munari. Contributo deliberato: 3.000.000 euro;

Progetto Volta – Comune di Brunate

Creazione di un percorso turistico-culturale su Alessandro Volta valorizzando il ruolo strategico di Brunate e del Triangolo Lariano al fine di generare un nuovo modello di sviluppo locale che abbia il compito di governare il turismo e creare benefici per la comunità. Contributo deliberato: 1.000.000 euro;

Oratorio S. G. Bosco – parrocchia Santi Ippolito e Cassiano (Olgiate Comasco)

Costruzione di un nuovo immobile, a basso impatto ambientale, destinato a ospitare l’Oratorio, costituito da spazi polifunzionali dedicati alle attività pastorali, da progettare e realizzare con il coinvolgimento della comunità e delle associazioni locali, e all’accoglienza delle persone in situazione di particolare fragilità. Contributo deliberato: 1.000.000 euro.

“Gli interventi finanziati – afferma Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia – consolidano la storica e proficua collaborazione con la Fondazione Cariplo e rispondono alla perfezione agli obiettivi strategici della programmazione regionale per una Lombardia protagonista. In questo modo, intendiamo potenziare la formazione scolastica, valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, restituire alla cittadinanza spazi aggregativi all’avanguardia e implementare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. La sostenibilità, intesa come attenzione prioritaria al benessere della persona, è ancora una volta la protagonista delle politiche di sviluppo territoriale messe in campo da Regione Lombardia”.

