Teatro Civico: approvato il nuovo piano economico a sostegno delle attività

A due anni dall’avvio delle attività del Teatro Civico di Rho, il Consiglio Comunale ha dato l’ok all’aggiornamento del piano economico del teatro per il prossimo triennio insieme a un piano di lavoro per lo sviluppo delle attività culturali.

Il piano individua una serie obiettivi condivisi sui temi della gestione, della programmazione culturale e della sostenibilità del teatro, frutto di un lungo confronto tra Fondazione Teatro Civico e amministrazione Comunale, a partire dall’ analisi dei risultati raggiunti.

Con 72 eventi e oltre 20.000 presenze, nel 2024 l’attività è entrata a regime, con stagioni di teatro, musica e danza, eventi realizzati dalle associazioni del territorio, serate civiche e progetti speciali. Fiore all’occhiello della stagione 2024 il progetto d’opera, cofinanziato dal Ministero della Cultura e da Fondazione Cariplo, con due produzioni originali: l’opera per bambini realizzata con giovanissimi interpreti delle scuole di Rho, e “Madama Butterfly”, sold out nelle due repliche.

A supporto di questi progetti la Fondazione del Teatro ha svolto un’attenta attività di fundraising, ottenendo 250mila euro di finanziamenti da privati e 37mila da enti pubblici.

Con uno stanziamento fino a 800.000 € all’anno nel prossimo triennio, la Fondazione dovrà occuparsi dello sviluppo delle prossime stagioni, del consolidamento della struttura organizzativa e della cura dell’edificio. Per rispondere alla mission di essere un teatro civico legato al territorio e allo stesso tempo un punto di riferimento metropolitano, la Fondazione avrà il compito di allargare la proposta culturale e il pubblico, con particolare attenzione ai giovani, alle scuole e alle famiglie, unendo proposte di richiamo per il grande pubblico, eventi con ospiti internazionali di prestigio, ma anche spettacoli prodotti dal territorio e collaborazioni con associazioni locali.

Il Comune mette in campo un investimento importante nella cultura per il prossimo triennio dando alla Fondazione gli strumenti per continuare a ottenere risultati significativi in termini di pubblico, coinvolgimento del territorio e attrattività, senza tagliare altre iniziative culturali o i contributi stanziati per le associazioni culturali.

La Fondazione avrà il compito di continuare a far crescere la proposta culturale con nuove tipologie di proposte, migliorare la propria struttura organizzativa e lavorare sulla sostenibilità economica con la ricerca di finanziatori, sponsor e con gli introiti dagli affitti della sala, che rappresentano una voce significativa del bilancio. Nel 2024 il teatro è stato affittato per 22 eventi, con ricavi per circa 70.000 euro. La sala è stata affittata da compagnie di teatro, danza, orchestre, ma anche da produzioni televisive e per gli eventi di imprese del territorio.

La gestione di un teatro richiede un adeguato sostegno pubblico, che deve essere investito in modo efficiente, con un occhio sempre rivolto alla sostenibilità e alla qualità delle offerte culturali. Il Teatro è luogo di spettacolo, di incontro, di confronto, spazio di crescita e di approfondimento. La sua gestione è sicuramente una sfida importante che può essere vinta dall’impegno congiunto di istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di valorizzare la prestigiosa struttura e di rispondere alle necessità culturali di una comunità in continua evoluzione.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia