Un master di secondo livello in ‘Prevenzione, cura e riabilitazione del paziente fragile‘. E’ l’iniziativa voluta e promossa da ICS Maugeri in collaborazione con l’Università di Pavia e con il sostegno del Ministero dell’Università e Ricerca e presentata stamane in risposta alla crescente complessità di gestione della popolazione fragile. Secondo ‘Passi d’Argento‘, il sistema di sorveglianza della salute della popolazione over 64 in Italia dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2022-23 la fragilità riguardava il 17% di questa fascia di popolazione, con tendenza a crescere proporzionalmente all’età, dal 9% dei 65-74enni al 33% degli over 85. Dati demografici sottolineano che entro il 2050 il 16% della popolazione globale avrà oltre 65 anni, con un aumento parallelo di patologie croniche e di fragilità.

Il master promosso da Maugeri e dal dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica dell’Università di Pavia avrà dunque l’obiettivo di formare medici altamente qualificati nella gestione del paziente fragile, una condizione sempre più diffusa che vede la presenza di malattie croniche complesse. Alla giornata inaugurale sono intervenuti il consigliere del ministro dell’Università e Ricerca Maria Alessandra Gallone; il rettore dell’Università di Pavia Francesco Svelto; Luca Damiani, presidente esecutivo Maugeri; il direttore scientifico centrale Maugeri Giancarlo Agnelli; il direttore sanitario centrale Maugeri Maria Gigliola Rosignoli, il coordinatore del master Mario Rotondi. La mattinata ha avuto termine con la Lectio Magistralis del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Rocco Bellantone, intitolata “Dalla prevenzione alla cura del paziente fragile: strumenti di sostenibilità per il Sistema Sanitario Nazionale”.

