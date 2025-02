“Perché simili atrocità non si ripetano mai più è importante ricordare quelle buie pagine di storia e le iniziative in programma sono significative in tal senso– ha dichiarato il sindaco, Roberto Di Stefano – Il nostro impegno è quello di mantenere viva la memoria di queste atrocità, promuovere la riflessione sulla storia italiana del Novecento e trasferirla alle generazioni future. Come comunità, è nostro dover fare in modo che questo ricordo non si affievolisca con il passare del tempo. Onoriamo le vittime, ma anche il coraggio di chi ha saputo resistere, di chi ha lottato per la verità e la giustizia”.

