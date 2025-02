L’Unione Buddhista Italiana esprime la propria vicinanza a Sua Santità Papa Francesco.

Queste le parole di affetto e stima del Presidente dell’Unione Buddhista Italiana Filippo Scianna: “A nome dell’Unione Buddhista Italiana, esprimo la nostra più profonda vicinanza e il nostro sincero augurio di pronta guarigione a Sua Santità Papa Francesco in questo momento di fragilità fisica. Il suo costante impegno per il dialogo interreligioso, la pace e la dignità umana è fonte di ispirazione per tutti coloro che credono in un mondo fondato sulla compassione, sul rispetto e sulla solidarietà. Preghiamo affinché possa ritrovare presto forza ed energia per continuare la sua missione di amore e speranza per l’umanità”.

