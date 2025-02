L’attrice e cantante Caroline Pagani torna l’1 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro Studio Borgna (Via Pietro de Coubertin, 30) alle ore 21.00 con “Per amore dell’Amore. Herbert Pagani: Musica, Poesia, Arti Visive”, un omaggio musicale, teatrale e multimediale all’opera del fratello Herbert Pagani con Giuseppe Di Benedetto al pianoforte e gli arrangiamenti di Alessandro Nidi.

Lo spettacolo-concerto “Per amore dell’Amore” è un viaggio nell’attività e nella produzione artistica di Herbert Pagani che ha esplorato l’arte in tutte le sue forme espressive, dalla pittura alla scultura, dalla canzone alla radio, dal cinema al teatro, facendole danzare insieme.

Lo spettacolo-concerto che evoca l’amore, la pace, l’arte e la bellezza, fa rivivere la figura poliedrica del cantapittore che cantava con la penna e disegnava con la voce, anche attraverso lo sguardo e i ricordi della sorella bambina.

I biglietti dello spettacolo “PER AMORE DELL’AMORE” sono disponibili al link: https://www.ticketone.it/artist/caroline-pagani/.

È disponibile in digitale e in formato cd e vinile “PAGANI PER PAGANI”, il doppio album omaggio al fratello Herbert Pagani.

Questa la tracklist di “PAGANI PER PAGANI”: “Palcoscenico”; “Albergo a ore” con Danilo Rea; “Cento Scalini” con Francesca Della Monica; “Sai che basta l’amore” con Alessandro Nidi; “Serenata”; “Da niente a niente” (Volo AZ 106) con Fabio Concato; “Porta via” con Shel Shapiro; “Ca fait trois jours que j’ai pas fait l’amour” con Giorgio Conte; “Un capretto (Dona dona)” con Moni Ovadia; “La bonne franquette;” “Non mi venite a dire” con Alessandro Nidi; “Signor Caruso”; “La mia generazione”; “Il condannato” con Alessandro Nidi; “Lombardia” con Alessandro Nidi; “Concerto pour pieds nus et orchestre” con Alessandro Nidi; “Ti ringrazio vita”; “Imagine”; Un capretto (Dona dona)” con Moni Ovadia e Caroline Pagani.

