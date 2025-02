I° concorso di Composizione di Musiche per Film d’ azione

Al via il I° concorso internazionale di Composizione di Musiche per Film d’azione intitolato SCORING ACTION MOVIES, da una idea del compositore e direttore d’orchestra Marco Werba, in collaborazione con Narnia Festival ed edizioni musicali Bixio.

Gli iscritti al contest avranno la possibilità di comporre nuove musiche per scene tratte da celebri film di azione, come Goldifinger, Die Hard, Blow Out, Rambo, Terminator 2, Predator, Attacco al Potere 3.

Giuria prestigiosa. Oltre allo stesso Werba, sarà formata dal produttore e regista greco Ovidio Assonitis, dalla pianista Cristiana Pegoraro, dall’ editore Franco Bixio, dal regista Mirko Alivernini.

I partecipanti dovranno scegliere nr. 3 (tre) sequenze tra quelle che saranno inviate dagli organizzatori, e ideare un nuovo commento musicale, oltre a decidere in quale punto dei film iniziarlo e quando concluderlo.

La serata finale delle premiazioni avrà luogo a Narni in Umbria, provincia di Terni, verso la fine di luglio, in concomitanza con la chiusura della XIV° edizione del Narnia Festival.

Era da tempo che sognavo di organizzare questo concorso internazionale, di cui il panorama nostrano era carente, ed offrire ai compositori di tutto il mondo la possibilità di confrontarsi con il genere cinematografico d’azione – dichiara il direttore artistico Marco Werba.

Trovarsi a decidere quale stile musicale adottare e in quali momenti della pellicola inserire le nuove composizioni, ritengo sia esercizio di comprovato talento e abilità creativa. Le musiche dovranno essere incise con suoni campionati digitali e sincronizzate con le varie scene selezionate – conclude il noto musicista.

Per ulteriori info, scrivere a marcowerba@gmail.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia