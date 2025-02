Contributi affitti privati, erogati 1,2 milioni di euro

Ammontano complessivamente a 1,2 milioni di euro i contributi che l’amministrazione erogherà quest’anno a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà con il pagamento dell’affitto di un alloggio nel mercato privato della locazione. Si tratta di risorse regionali assegnate al Comune, che la Giunta ha deciso, in accordo con Regione Lombardia, di convogliare sulla nuova “Misura Unica Contributo Affitto 2025”.

Con questa misura l’amministrazione comunale intende, in particolare, dare un sostegno ai giovani under 35, al primo impiego, che vivono in un appartamento in affitto, per favorire il loro inserimento nel tessuto sociale e professionale della città e aiutarli a costruire qui il proprio percorso di vita personale e lavorativo.

Potranno presentare domanda i nuclei con ISEE non superiore ai 26.000 euro, residenti in un alloggio in locazione a Milano da almeno 6 mesi, con regolare contratto di affitto.

Per l’attuazione della Misura Unica, l’amministrazione si avvarrà della collaborazione di Milano Abitare.

L’avviso con tutti i requisiti richiesti e le modalità di presentazione della domanda per accedere alla Misura Unica sarà pubblicato nelle prossime settimane.

