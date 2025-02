“Zona Bianca”: emergenza casa, testimoni Geova e Fedez

Stasera torna l’appuntamento con “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro.

In apertura, l’emergenza abitativa che sta colpendo l’Italia con un focus sulle proteste nella Capitale per l’imminente stop alle keybox. A questo si aggiunge il crescente interesse per le tiny house, soluzioni abitative compatte e sostenibili che potrebbero rappresentare una risposta innovativa al problema.

A seguire, un’inchiesta su uno dei gruppi religiosi più discussi: i testimoni di Geova. “Zona Bianca” esplorerà la realtà di questa comunità nel nostro Paese, analizzando le problematiche legate alla libertà religiosa, le accuse di isolamento sociale e il trattamento riservato alle persone che lasciano il gruppo.

Infine, verrà affrontato il tanto dibattuto caso Ferragnez, con un approfondimento sulle polemiche legate alla vicenda e sui confini tra vita privata e pubblica nell’era dei social media.

