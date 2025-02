Formazione come strumento chiave per coinvolgere i giovani e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Questi i temi al centro dell’intervento dell’assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, che ha visitato il Centro di Formazione Professionale ‘In-Presa’ di Carate Brianza (Monza). La struttura è una realtà educativa di ispirazione cattolica che si occupa di formazione professionale, aiuto allo studio e accompagnamento al lavoro e si rivolge a giovani a rischio di disagio sociale.

“È fondamentale – ha detto Tironi – rendere lo studio e il lavoro gli strumenti prioritari per contrastare situazioni di disagio che spesso non consentono ai ragazzi di acquisire le competenze necessarie per riuscire a trovare un’occupazione in linea con le loro attitudini e realizzarsi così sul piano umano. Questo è quello che quotidianamente gli educatori e i volontari di In-Presa riescono a realizzare: creare sinergie virtuose tra il piano educativo e quello affettivo per dare vita a relazioni che permettano ai giovani di crescere sul piano delle competenze tecniche, ma soprattutto sul piano umano”.

“Ci siamo ritrovati uniti – ha sottolineato Chiara Frigeni, dirigente scolastico dell’ IeFP di In-Presa – nell’impegno a guardare ai ragazzi con fiducia. Attraverso l’esperienza della scuola e del lavoro, ognuno nella sua unicità può riscoprire i propri talenti e trovare il proprio posto nel mondo, seguendo la guida di adulti che diventano maestri e compagni di cammino”.

