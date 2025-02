Il Consiglio comunale, nella seduta odierna, ha approvato il piano dell’offerta dei servizi abitativi per l’anno 2025 sul territorio della città di Milano.

Attraverso relativi bandi e graduatorie, Comune di Milano e Aler potranno assegnare nei prossimi mesi, complessivamente, 2.100 unità abitative.

In particolare, 1.870 alloggi (720 di proprietà del Comune, gestiti da MM, e 1.150 di Aler) saranno destinati ai Servizi abitativi pubblici (Sap), cui si aggiungono 230 (180 del Comune e 50 di Aler) destinati ai Servizi abitativi transitori (Sat), per nuclei familiari che si trovano in gravi condizioni di emergenza abitativa.

Inoltre, a tutela delle famiglie che si trovano in stato di indigenza (Isee inferiore a 3mila euro), il Consiglio ha ampliato la quota del 20% degli appartamenti popolari assegnabili, proposta nella delibera dalla Giunta, facendola salire al 40%.

Riguardo alla quota percentuale di unità abitative da destinare alle Forze dell’Ordine, il Consiglio ha deliberato di mettere a bando il 10% degli alloggi comunali resi disponibili da entrambe le proprietà (Comune ed Aler).

Proseguiranno, inoltre, le azioni a sostegno del mantenimento degli alloggi in locazione sul mercato privato, ad esempio attraverso la promozione del canone concordato, e l’impegno a sviluppare l’offerta di housing sociale e il recupero degli alloggi sfitti.

