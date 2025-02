Il Comune di Milano è pronto a valutare l’interesse del settore privato a realizzare e gestire nuovi alloggi a canone calmierato nelle aree di via Bovisasca, via Pitagora, Pompeo Leoni e via Medici del Vascello. È online il secondo avviso esplorativo, pubblicato dall’Amministrazione per dare attuazione alle linee guida del Piano straordinario per la Casa, presentato a ottobre 2024.

A due mesi dal primo avviso, e in linea con le previsioni, il Comune torna a sollecitare l’attenzione del settore privato, mettendo a disposizione altri 33mila mq di aree già inserite nel Piano.

“Con i primi otto siti oggetto di avviso esplorativo arriviamo già a coprire oltre 200mila mq di aree, circa il 70% della superficie complessiva individuata nella prima fase del Piano straordinario – commenta l’assessore alla Casa Guido Bardelli – . Per incidere sullo sviluppo equo e responsabile di Milano, occorrono progetti di qualità e a costi accessibili. Rinnovo quindi l’invito agli operatori ad accettare la sfida e a cogliere anche le opportunità offerte dalle aree al centro dell’avviso appena pubblicato”.

Le manifestazioni di interesse dovranno prevedere lo sviluppo di appartamenti in regime di Edilizia Residenziale Sociale Calmierata (ERSC), in locazione permanente, con un canone che non superi gli 80 euro mq/anno. Inoltre, potranno essere previste eventuali funzioni urbane libere.

L’avviso si rivolge a persone giuridiche ed enti, in forma singola o in raggruppamento temporaneo. Nell’avviso e negli allegati sono indicate estensione, contesto e accessibilità di ogni area oltre a specifiche indicazioni di sviluppo progettuale.

Inoltre, sarà considerato un valore aggiunto il coinvolgimento di giovani under 35 nella definizione del progetto o di una parte.

