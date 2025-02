City Angels: “Derby della solidarietà”, domenica 2 febbraio

Domenica prossima, in occasione del Derby tra Milan e Inter, le curve di Milan e Inter daranno vita al “Derby della solidarietà”.

Infatti gli ultras rossoneri e nerazzurri stanno raccogliendo beni di prima necessità e prodotti per l’igiene per i senzatetto milanesi, i quali vengono aiutati dai City Angels sia sulla strada che nei loro centri d’accoglienza. E domenica alle ore 14.00, quattro ore prima dell’inizio della partita, i tifosi si presenteranno davanti allo Stadio per consegnare ai City Angels quanto hanno raccolto.

Domenica 2 febbraio, alle ore 14.00, davanti all’ingresso 8 dello Stadio Meazza (quindi a metà strada tra la curva dell’Inter e di quella del Milan) una delegazione di ultras rossoneri e nerazzurri srotolerà uno striscione con la scritta “Uniti nella solidarietà”. Lo striscione avrà i colori sia rossoneri che nerazzurri. Saranno presenti tre popolari testimonial dei City Angels, i milanisti Germano Lanzoni (noto come il Milanese imbruttito) e Walter Di Gemma e l’interista Stefano Chiodaroli.

Dopo la foto di rito dietro allo striscione, i milanisti si sposteranno nella vicina piazza Axum e gli interisti davanti al “Baretto 1957” di fronte allo stadio. Lì si troveranno rispettivamente i furgoni milanista e interista, che scaricheranno i loro beni per caricarli sul furgone dei City Angels.

“Sono grato alle due curve per questa bella manifestazione di solidarietà verso gli ultimi” dichiara Mario Furlan, fondatore dei City Angels.

