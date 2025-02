Baranzate, via ai lavori del progetto “Città Spugna”

Dal 27 febbraio 2025 cominceranno i lavori della prima fase del progetto “Città Spugna” tra via San Paolo e via Conciliazione a Baranzate

In tale fase verrà riqualificato il parcheggio di via San Paolo: da giovedì 27 febbraio l’area sarà chiusa per circa sei settimane e i cittadini potranno utilizzare l’ex parcheggio dei dipendenti del comune in via Conciliazione.

La seconda fase prevederà invece la demolizione del fabbricato di via Conciliazione e la chiusura al traffico della via Conciliazione nel tratto tra via San Paolo e via Erba, allo scopo di realizzare una nuova piazza.

Questo è il secondo intervento realizzato a Baranzate dopo quello sulla ex-Galvan, ed entrambi rientrano fra i 90 progetti di drenaggio urbano sostenibile in 32 Comuni. Si chiama progetto Milano città spugna e vedrà coinvolto Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano, che ha ottenuto l’ammissione al finanziamento dal Ministero dell’Interno per uno dei bandi da 50 milioni di euro nell’ambito del PNRR presentato proprio dalla Città metropolitana di Milano.

Le risorse consentiranno all’utility lombarda di realizzare interventi di riqualificazione per prevenire allagamenti, contrastare l’erosione del suolo e gli effetti del cambiamento climatico su tutto l’hinterland milanese, ponendosi come punto di riferimento per la progettazione e la realizzazione di interventi di urbanistica sostenibile.

