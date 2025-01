Sua Santità Papa Francesco a “Che Tempo Che Fa” nella prima puntata del 2025, domenica 19 gennaio, in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+.

“CHE TEMPO CHE FA” di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. È in onda tutte le domeniche dalle 19.30 in direttasul NOVE, e in streamingsudiscovery+.

