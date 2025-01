Open Day per gli studenti al Lagrange di Milano

Anche quest’anno è arrivato il momento per gli allievi delle terze medie, di scegliere il loro percorso della scuola superiore.

E’ un momento cruciale perché si comincia a delineare quella che sarà la loro strada, li porterà a scegliere “chi voglio essere da grande”.

In molte occasioni abbiamo incontrato famiglie che hanno accompagnato i nostri probabili futuri allievi a visitare il nostro istituto, l’IIS Lagrange di via Litta Modignani 65 a Milano.

Sono stati accolti dal dirigente scolastico Orazio Pezzullo e dai suoi collaboratori i

professori Tridico e Di Paola, oltre che da docenti delle varie materie.

Dopo il consueto saluto di benvenuto, durante gli Open Day, sono stati presentati tutti percorsi di studi del Lagrange, da sempre attento alle esigenze del territorio e ai bisogni educativi degli nostri allievi, con una particolare attenzione ai ragazzi con bisogni educativi speciali per i quali opera un gruppo di lavoro con esperienza consolidata.

Il nostro istituto si estende su circa 12.500 metri quadrati all’interno di una vasta area verde che è un nostro vanto. La struttura è moderna, e per quanto riguarda la sezione Alberghiera, l’IPSEOA “BRERA”, è dotata di laboratori di enogastronomia, sala/vendita e laboratori di accoglienza turistica con attrezzature modernissime, più tre palestre e campi sportivi esterni.

Durante gli incontri le famiglie e i loro ragazzi hanno potuto visitare i vari laboratori a disposizione insieme ai docenti delle discipline professionalizzanti, cogliendo l’occasione per mettere in evidenza che il nostro istituto è impegnato a “fare scuola”, senza perdere di vista il contatto con la realtà lavorativa di un settore così dinamico come quello della ristorazione.

Da sempre i nostri allievi partecipano al “Corso Sommelier Junior” tenuto da professionisti

dell’ASPI più altri concorsi di settore classificandosi sempre in ottime posizioni come il concorso di cocktail rivolto agli alunni del triennio di Sala/Vendita “Giovani Barman Crescono”.

La scelta del percorso di studi è molto ampia e spazia dal percorso quinquennale che permette l’accesso a qualsiasi percorso universitario nonché a ruoli professionali molto qualificati, ad un percorso IeFP di durata triennale al termine del quale si consegue un attestato di qualifica con la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro ma anche la possibilità di proseguire gli studi nel percorso quinquennale.

Per andare incontro alle nuove sfide del mondo del lavoro, la scuola si sta interrogando sulla possibilità di offrire una ulteriore possibilità come i percorsi 4+2 che prevedono un percorso di quattro anni di scuola superiore e due negli ITS Academy integrati con esperienze a contatto con le aziende del settore.

Il nostro istituto da anni partecipa al Progetto Erasmus+ che nel periodo estivo ci permette di far fare esperienze lavorative all’estero a studenti meritevoli usufruendo di fondi europei,

così come riteniamo importante la nostra partecipazione al Progetto SITE che ci permette di ospitare neolaureati provenienti da università degli Stati Uniti i quali interagiscono con i nostri allievi per migliorare la loro “fluency” in inglese.” Molto attivo

A cura della prof.ssa Anna Feliciello docente di Inglese nella sez. Alberghiera e

responsabile per i Progetti “Erasmus+” e “SITE”.

