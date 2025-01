Per il ciclo Nove Comedy Club, in prima tv sul NOVE arriva “NON HANNO UN AMICO”, lo spettacolo teatrale di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast di successo edito da Chora Media, in onda lunedì 27 gennaio alle 21:30.

Esattamente come nel podcast – nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese – ma con tutte le possibilità di approfondimento e “godimento” del contesto teatrale, al centro di Non Hanno Un Amico c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.

Con tutta la sagacia della sua satira, nel suo spettacolo – caratterizzato da un allestimento essenziale per lasciare che siano la parola e le risate a riempire tutti gli spazi, anche fisici, del teatro – Bizzarri ci porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic. Un racconto in cui ci riconosciamo come in uno specchio che all’inizio ci pare deformante, ma che in realtà, a guardarlo bene, restituisce quell’immagine di noi che rifiutiamo di vedere.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia