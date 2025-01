Termina domenica 26 gennaio la mostra dell’artista Sandra Tenconi “Montagne 1964-2024” in svolgimento presso lo Spazio per le Arti Contemporanee del Broletto a Pavia e che in soli due mesi, ma solo dal giovedì al sabato, ha registrato oltre 3000 presenze.

Sandra Tenconi: “Un consuntivo davvero eccezionale per la grande partecipazione di visitatori, molti dei quali non conoscevano il mio lavoro, sorpresi e commossi di fronte alle opere e al mio modo di raccontare la natura. Più che mai oggi, di fronte ai forti cambiamenti climatici, dobbiamo imparare ad ascoltarla, amarla e proteggerla, perché lei lo fa ogni giorno con noi.”

Organizzata dal Comune di Pavia e curata da Francesca Porreca, la mostra presenta oltre novanta opere fra disegni, tele e pastelli, alcune delle quali mai esposte, che rivelano come per Sandra Tenconi la natura è da sempre riferimento primo della sua poetica, senso profondo dell’esistenza e spunto per una intensa ricerca pittorica tra volumi e colori.

I soggetti principali delle opere in mostra non sono semplici diorami di luoghi, ma espressioni di stati d’animo e sentimenti interiori. Dalle Alpi italiane alle cime svizzere, fino alle vette della Shenandoah Valley negli Stati Uniti, ogni paesaggio montano viene trasformato in una sorta di “ritratto” spirituale, dove la materia cromatica si fa portatrice di emozioni complesse.

Le sue montagne non sono solo fisicamente riconoscibili ma anche sublimemente astratte, tanto che sembrano galleggiare in un’atmosfera rarefatta, tra luci e ombre.

Le opere di Tenconi non si limitano a rappresentare la natura in maniera realistica, ma ne colgono l’essenza più profonda, quella dimensione misteriosa e sublime che si cela dietro le forme visibili.

Accanto a questa tensione verso il sublime, tuttavia, vi è anche una profonda riflessione dell’artista sulla fragilità e la caducità della natura, che dimostra il suo essere in simbiosi con essa.

cultura@comune.pv.it

www.vivipavia.it

Altri articoli di Mostre su Dietro la Notizia