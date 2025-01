La Volta Buona torna per un’altra settimana ricca di ospiti e anticipazioni.

Il programma di Rai 1, condotto da Caterina Balivo, dal 13 al 17 gennaio 2025, dalle ore 14.00 alle 16.00, propone un mix di spettacolo, emozioni e leggerezza.

Si comincia lunedì 13 gennaio con Riccardo Fogli che ripercorre la sua carriera musicale fino al suo recente debutto come coach nella nuova edizione dello show del sabato sera di Rai1 ‘Ora o mai più’. Si prosegue con Nicola Maupas: il giovane e talentuoso attore, celebre per la serie TV ‘Mare Fuori’, parla del suo ultimo ruolo nella nuova fiction RAI ‘Il Conte di Montecristo’, diretta dal premio Oscar Bille August. A seguire Simona Tagli e Antonio Zequila: dopo tanti anni, la coppia s’incontra nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo per ripercorrere ala loro relazione giovanile.

Mercoledì 15 gennaio è ospite Simone Montedoro, amatissimo nei panni del Capitano dei Carabinieri nella serie Don Matteo, attualmente impegnato a teatro con la commedia “Il Padel Nostro”, scritta e diretta da Danilo De Santis. Attesa poi in studio Gaia Di Fusco, interprete del musical ‘Bernadette de Lourdes’, versione italiana dell’opera che ha riscosso molto successo in Francia.

Giovedì 16 gennaio, Nek e Bianca Guaccero, conduttori di ‘Dalla Strada al Palco’, raccontano la magia del format che celebra gli artisti di strada. Ospite attesoRaz Degan, nuovo ingresso nel cast della fiction ‘Un Passo dal Cielo 8’eAndrea Sannino, cantautore e attore, ora anche scrittore con il libro autobiografico ‘Prima di Abbracciame’.

Venerdì 17 gennaio, gran finale con il comico Antonio Giuliani, che celebra 30 anni di carriera con lo spettacolo ‘Ho fatto 30… Faccio 31’, e Jane Alexander, la bellissima attrice e modella che presenta il suo libro autobiografico ‘Jane’, un viaggio emozionante tra le sue esperienze più intime e significative.

https://www.raiplay.it

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia