E’ iniziato il concorso fotografico “I colori di Baranzate“. Un’idea dell’amministrazione comunale che invita la cittadinanza a partecipare al concorso fotografico, a cui ogni mese del anno 2025 è abbinato un colore.

Il colore di gennaio è il bianco, a febbraio il blu o azzurro, a marzo il verde, ad aprile il rosso, a maggio il rosa, a giugno i colori dell’arcobaleno, a luglio il giallo, ad agosto il solidago, a settembre il viola, a ottobre l’arancio o marrone, a novembre il nero e infine a dicembre il color porpora.

«Vi invitiamo a inviarci foto di Baranzate , di qualsiasi soggetto o oggetto, che mettano in relazione il mese al colore prescelto», spiegano dal Comune.

L’invio delle fotografie deve avvenire utilizzando il programma gratuito “wetransfer” o simili, alla mail nicola.visalli@comune.baranzate.mi.it, inserendo come oggetto “concorso fotografico”.

I files inviati dovranno avere una granatura sufficiente per essere anche stampati in formato standard. Nel 2026 verrà allestita una mostra fotografica con le migliori foto, la cui selezione è a cura del fotografo baranzatese Ricardo Francone. La fotografia migliore, o il fotografo che maggiormente avrà rappresentato Baranzate e i suoi colori nei vari mesi dell’anno, riceverà anche come premio un kit fotografico.

